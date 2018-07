Para evitar cobranças, Palmeiras antecipa viagem

A programação inicial previa que a equipe treinasse a partir das 9 horas no CT palmeirense e por volta das 10h30 deixasse o local, em um ônibus escoltado pela Polícia Militar. Entretanto, o treinamento foi realizado a partir das 8 horas e por volta das 9 horas a delegação já deixava a Academia sem nenhum torcedor ou imprensa por perto.

Alguns torcedores foram até a porta da Academia de Futebol para apoiar o time, mas saíram frustrados ao ficarem sabendo pelos seguranças do CT que o ônibus já havia partido. A delegação alviverde chegou por volta das 13 horas ao resort onde ficará hospedada no município de Barra do Piraí, vizinha de Volta Redonda.

A programação para a volta após o jogo ainda não foi divulgada, mas a tendência é que a delegação retorne para São Paulo logo após a partida deste domingo.