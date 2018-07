Para evitar confrontos com torcida do Grêmio, Inter jogará em Gravataí

PORTO ALEGRE - A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) decidiu mudar o palco da estreia do time principal do Inter no Campeonato Gaúcho. Na próxima quarta-feira, a equipe enfrentará o Novo Hamburgo, às 17h, no Estádio Antônio Vieira Ramos, o Vieirão, na cidade de Gravataí, em jogo válido pela quarta rodada do estadual.

A mudança tem a ver com o risco de confronto entre torcidas de Grêmio e Internacional. A partida estava anteriormente marcada para acontecer em Canoas, mas, para se chegar ao estádio do Ulbra, o principal meio de transporte coletivo é o trem e existia risco de embates com os torcedores do Grêmio, que joga à noite contra a LDU na Arena Grêmio.

Gravataí, assim como Canoas, faz parte da Região Metropolitana de Porto Alegre, mas o trem da Trensurb não passa por lá. Desta forma, os riscos de confrontos são expressivamente menores.

A partida contra o Novo Hamburgo vai marcar a estreia do time principal do Internacional, que até agora só usou sua equipe B no Gauchão. A primeira partida sob o comando de Dunga seria neste domingo, mas toda a rodada foi cancelada por conta da tragédia de Santa Maria.