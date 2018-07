Para evitar desgaste, Dorival Junior comanda treino sem titulares no São Paulo

Preocupado com o possível desgaste dos atletas do São Paulo, o técnico Dorival Junior dispensou os titulares do treino desta segunda-feira, reapresentação do elenco para preparação para o duelo de quarta-feira contra o Fluminense. Eles participaram apenas do aquecimento e foram liberados na sequência.

+São Paulo negocia com a Federação Peruana para adiar apresentação de Cueva

A exceção foi o goleiro Sidão. Ele participou da primeira parte das atividades com os reservas do time, que fizeram trabalhos táticos em campo reduzido. Militão e Petros, titulares, foram poupados pela comissão técnico e ficaram no Reffis do clube. Ambos tratam dores na coxa esquerda, mas não devem desfalcar o time na quarta.

Autor do gol da vitória são-paulina sobre o Atlético-PR por 2 a 1 no último sábado, Maicosuel trabalhou com os reservas. O atleta busca espaço no time após ficar afastado por conta de uma lesão logo após ser contratado e é opção de Dorival Junior para o setor ofensivo do time.

Gilberto, com contratura na coxa esquerda, Bruno, com dores cervicais e Lugano, com dores na panturrilha direita, também desfalcam o elenco nos treinos desta semana e não devem viajar ao Rio de Janeiro, na terça. Antes de embarcar, o São Paulo ainda faz o último treino antes do jogo, com portões fechados.

A dois pontos da zona de rebaixamento do Brasileirão, o São Paulo tenta se reerguer no torneio. O duelo contra os cariocas é visto como mais uma decisão para o time do Morumbi. “O Fluminense vive uma situação semelhante na tabela, então precisamos dos três pontos para ultrapassá-los e assim nos distanciarmos ainda mais das últimas colocações. A verdade é que o campeonato está muito equilibrado, e por isso acredito que será um jogo difícil”, avalia o atacante Lucas Pratto.