Para evitar lesões, Muricy poupa titulares contra o Bragantino

O técnico Muricy Ramalho confirmou que vai poupar alguns titulares do São Paulo para a partida deste sábado contra o Bragantino, em Bragança Paulista, pela quinta rodada do Paulistão. Devem ficar fora do jogo o goleiro Rogério Ceni, o zagueiro Rafael Toloi, o volante Denilson e o atacante Luis Fabiano.

A preocupação do treinador não é a questão física - ele considera que os jogadores estão bem neste início de temporada -, mas, sim, as contusões. Ele não quer perder ninguém para a partida contra o Corinthians, quarta-feira, pela Copa Libertadores. "A situação do Denilson preocupa um pouco. Ele é o jogador que mais corre no elenco, ele é o melhor do nosso time. O Rogério também sente um pouco depois dos jogos e estamos pensando em poupá-lo", afirmou o treinador.

Duas mudanças já estão confirmadas. Dória fará sua estreia, provavelmente no lugar de Rafael Toloi, e Ricardo Centurión também deverá começar entre os titulares. A comissão técnica tem grande expectativa em relação ao desempenho do argentino, que foi bem nos treinamentos, mas espera que se aproxime da área.

"Ele gosta de jogar aberto pela esquerda ou meia mesmo. Mas já falei que ele precisa entrar na área. No time precisa de mais profundidade. Treinamos isso bastante e espero que ele faça no jogo", afirmou o treinador. "Não temos jogadores velocistas no elenco pelo lado do campo. Estamos tentando fazer ele entender isso e se adaptar", avaliou Muricy.

Para compensar a folga que os jogadores terão no domingo de carnaval, o técnico pretende fazer um treinamento neste sábado, no dia da partida contra o Bragantino. O objetivo é acertar o posicionamento. "Não é nenhuma loucura o que vamos fazer. Fazer treinar posicionamento e o lado tático. Não será nenhum treino puxado, mas temos de aproveitar o tempo por causa da folga do domingo", planeja o treinador.

O São Paulo está invicto no Campeonato Paulista, com dez pontos (três vitórias e um empate), e ocupa a liderança do Grupo 1. "Não podemos pensar apenas no Corinthians. Temos o Bragantino, um adversário difícil, e queremos ir longe do Campeonato Paulista também", disse Muricy.