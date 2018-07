Para evitar oba-oba, ordem no São Paulo é não relaxar

Um dos exemplos mais citados pelos jogadores é o do Vasco, que tinha uma boa vantagem sobre o próprio São Paulo e acabou derrapando na reta final da competição. Por isso, todo cuidado é pouco diante do Náutico, domingo, no Morumbi.

O técnico Ney Franco já vem colocando na cabeça dos jogadores que a classificação não está assegurada e pede seriedade, mesmo com a torcida em clima de festa por causa da estreia do meia Paulo Henrique Ganso no domingo.

Para o lateral-esquerdo Cortez, o time não pode vacilar. "Nossa equipe tem de focar em permanecer no G-4, pois temos cinco pontos de diferença e não podemos cochilar. Se bobearmos, o Botafogo pode encostar, então temos de encarar com seriedade."

Caso o São Paulo vença o Náutico e o Botafogo não faça os três pontos diante do Sport, fora de casa, a vaga na Libertadores estará garantida. Mas o mais provável é que o time do Morumbi tenha de disputar a pré-Libertadores, pois quem fica em terceiro ou quarto no Brasileirão, ou conquista a Copa Sul-Americana, não entra diretamente na fase de grupos. Para conseguir esta vaga, a equipe teria de ficar na segunda colocação no Brasileirão.