Para evitar polêmicas, Felipão garante goleiro Julio Cesar na Copa de 2014

BOSTON - Luiz Felipe Scolari não quer mais saber de polêmicas por conta de Julio Cesar não estar jogando pelo Queens Park Rangers (QPR), na segunda divisão do futebol inglês. Nesta segunda-feira, na véspera do confronto contra Portugal em Boston, o treinador avisou que o goleiro estará na Copa do Mundo do ano que vem, aconteça o que acontecer.

"Mesmo sem jogar, o Julio Cesar vai para a Copa. Gosto dele, admiro e é muito bom. Quero falar isso de uma vez para parar com essa coisas, se ele joga, se ele não joga", disse Felipão, quando perguntado sobre se atrapalhava a seleção o fato de o goleiro estar sem jogar pelo clube. "Ele é importante para mim", completou o treinador, confirmando Julio Cesar no Mundial.

A situação do goleiro é bastante particular dentro do elenco da seleção brasileira. Ele não vem atuando pelo QPR porque estava definindo sua saída do time, que caiu para a segunda divisão. "O treinador foi muito honesto e disse que eu não jogaria porque estava definindo minha saída. Agora, com a final da janela, vou voltar a disputar posição", explicara o goleiro, antes da declaração de Felipão.

Julio Cesar foi sondado por vários clubes, entre eles, o Napoli e o Benfica, mas acabou ficando no time inglês. "Minha cabeça está no Queens. Estou concentrado em ajudar o time a fazer uma boa campanha."