Para evitar surpresa, Armani pede atenção da Argentina com velocidade venezuelana

Franco Armani exigiu "muita atenção" da seleção argentina para o confronto com a Venezuela, sexta-feira, às 16 horas, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa América. O treinador alertou para o risco de sua equipe ser surpreendida, especialmente em contra-ataques.

"Temos de adotar um forte marcação para que não soframos nenhum tipo de surpresa", disse o goleiro, em entrevista coletiva nesta quarta-feira, no CT do Fluminense, no Rio. "A Venezuela, sempre que obtém a bola, busca atacar com velocidade", disse o jogador do River Plate. "Seus jogadores são muito rápidos e o centroavante protege bem a bola e se movimenta bastante", afirmou Armani, referindo-se a Salomón Rondón.

Campeã 14 vezes da Copa América, a Argentina estreou com derrota (2 a 0) para a Colômbia e empate diante do Paraguai (1 a 1), jogo no qual Armani defendeu um pênalti. Na última rodada, a vaga nas quartas de final foi obtida com uma vitória (2 a 0) sobre o Catar.

Para Armani, isso é um sinal de que a equipe tem evoluído e chega em um bom momento ao mata-mata. "Arrancamos de baixo para cima nesta Copa, fomos ganhando confiança jogo após jogo e acertando a forma do time jogar. Chegamos muito bem a esta partida das quartas de final", disse o goleiro.

A Argentina não vence a Venezuela há três jogos. No último duelo, em Madri, no mês de março, a vitória foi da equipe venezuelana por 3 a 1. Foi o primeiro jogo de Messi depois da Copa do Mundo da Rússia.