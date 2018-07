Palmeiras corre para comprar mais uma 'parte' de Róger Guedes

Ao ver Gabriel Jesus sendo cobiçado por grandes clubes do futebol europeu, alguns torcedores do Palmeiras reclamam do fato do clube ter apenas 30% dos direitos federativos do jogador. Para evitar mais críticas, o clube já deixou encaminhada a compra de mais 25% dos direitos de Róger Guedes, outra grande aposta da diretoria.

O Palmeiras comprou do Criciúma 25% dos direitos econômicos do atacante por R$ 2,5 milhões e deixou acertado que pagaria R$ 5 milhões por mais 25% dos direitos do atleta, em dezembro. Assim, os dois clubes ficariam com 50% do atacante. A diretoria palmeirense já avisou aos catarinenses que pretende investir para ficar com o jogador, que começa a chamar a atenção de clubes do exterior pelo bom futebol.

Vale ressaltar que o contrato do atacante com o Palmeiras é válido até 2021, independente do clube comprar mais parte dos direitos econômicos do atleta. O curioso é que Róger Guedes foi contratado pensando em uma possível saída de Gabriel Jesus. Hoje, a dupla se destaca e é um dos maiores responsáveis pela liderança da equipe no Campeonato Brasileiro.

Pela negociação com Róger, além de comprar 25% de seus direitos, o Palmeiras ainda emprestou ao Criciúma quatro jogadores: Taylor, Nathan, Juninho e Gabriel Leite. O quarteto fica na equipe catarinense até dezembro.

Róger Guedes teve seu nome gritado na partida contra o América-MG e contou que espera ter um grito especial dos torcedores, como Gabriel Jesus. “Percebi na hora e tive vontade de chorar de felicidade. Nunca tinha escutado isso e fiquei muito feliz. É tão bonito ver a torcida gritando e fazendo música dos jogadores. A do Gabriel Jesus é muito bonita e espero ter a minha também”, comentou.

Em relação a Gabriel Jesus, o Palmeiras era dono de 75% dos direitos econômicos do atleta, mas acabou ficando com apenas 30% quando renovou o vínculo do garoto para promovê-lo ao time principal, no fim de 2014.