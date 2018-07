Para Fahel, Botafogo está no caminho certo na Série A

"É claro que ficou um gostinho amargo e não ficamos satisfeitos com o jogo contra o Cruzeiro, poderíamos sair com a vitória. Mas estamos no caminho certo e melhorando. Precisamos ter mais equilíbrio e errar o mínimo possível nos próximos jogos", recomendou o volante, que vem sendo utilizado por Joel Santana na posição de terceiro zagueiro.

O Botafogo tentará buscar a recuperação na competição no confronto com o Vasco, no próximo domingo, no Engenhão. Fahel revelou que tem admiração por Celso Roth e falou que os jogadores deverão estudar bem o adversário da quinta rodada do Brasileirão.

"Cada clássico tem uma história. O Vasco está procurando se recuperar e tem, agora, o Celso Roth. Gosto muito da filosofia de trabalho dele. Temos de analisar bem o time deles, pois teremos uma partida difícil", disse o jogador.