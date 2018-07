Para 'fechar o grupo', Palmeiras vai se refugiar em Atibaia

O Palmeiras decidiu tratar o clássico com o São Paulo, domingo, no Allianz Parque, com clima de decisão. O técnico Marcelo Oliveira decidiu que após o treinamento nesta terça-feira pela manhã, na Academia de Futebol, o elenco alviverde viaja para Atibaia, onde ficará concentrado para a partida até sexta-feira. É a forma encontrada pela comissão técnica e diretoria para tentar focar ainda mais os atletas na situação da equipe.

De acordo com a assessoria de imprensa do Palmeiras, o grupo irá para o interior paulista pela convivência e aspecto físico. A ideia de Marcelo Oliveira é aproveitar para se aproximar dos atletas, já que chegou ao clube na terça-feira da semana passada e ainda precisa se entrosar mais com os seus comandados.

Além disso, deixar os jogadores concentrados é uma forma de ter maior controle em relação a nutrição e recuperação dos treinos. O elenco alviverde retorna para São Paulo no sábado, onde ainda fará mais um treinamento na Academia de Futebol.

Os titulares da partida contra o Grêmio folgaram nesta segunda-feira e voltam aos treinos na manhã de terça. Já os reservas participaram de um jogo-treino contra o time sub-20 do clube e venceram por 3 a 2.