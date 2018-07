Para Felipe, defesa do Fla pode ser trunfo em clássico

"O Dorival (Júnior) vem trabalhando bem essa parte defensiva e tomamos poucos gols. Para uma equipe grande como o Flamengo isso é muito importante. O Wallace estreou bem, o Gonzalez é atleta de seleção, o Alex (Silva) nós já conhecemos. Quem entrar vai estar servindo muito bem o time", comentou.

Mas não é apenas a defesa flamenguista que está funcionando bem neste Carioca. A equipe tem a melhor campanha da competição, lidera o Grupo B da Taça Guanabara - com cinco vitórias e um empate - e deixou o fraco desempenho da temporada 2012 para trás. "Eu sempre falo, futebol é dentro de campo. Alguns jogos atrás ninguém falava que o Flamengo era favorito e hoje somos líderes. Nós sempre soubemos do nosso potencial."

No domingo, no entanto, o time rubro-negro terá pela frente o líder do Grupo A da Taça Guanabara. O Botafogo possui a segunda melhor campanha do Carioca até o momento, com quatro vitórias e dois empates, e promete dificultar a vida do Flamengo.

"As duas equipes têm as melhores campanhas do campeonato. Esperamos o estádio lotado e as duas torcidas vão ganhar com isso. Nós jogamos bem contra o Vasco (vitória por 4 a 2) e a gente espera jogar de igual para igual com o Botafogo. Temos atacantes velozes e habilidosos. Não há favorito, mas espero que o Flamengo saia vitorioso e possamos comemorar a classificação", avaliou Felipe.