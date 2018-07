Para Ferguson, confronto com Real Madrid é 'o mais equilibrado'

"Bom, é o confronto mais equilibrado desta fase", declarou, em entrevista ao site oficial do clube. Apesar do equilíbrio apontado pelo treinador, o Manchester United leva desvantagem em confrontos eliminatórios diante do Real. Em quatro encontros, o time madrilenho levou a melhor em três.

Nem isso, no entanto, parece tirar o sono de Ferguson. Perguntado sobre a expectativa sobre o jogo, ele apontou a possibilidade do torcedor do Manchester reencontrar Cristiano Ronaldo. "Será uma grande oportunidade para nossos fãs veem novamente Cristiano e também para que eu veja de novo o José (Mourinho). Terei que pedir um bom vinho", brincou.