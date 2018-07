Para Ferguson, título inglês ficará entre United e City

"Acho que ambos os lados já garantiram uma boa vantagem em relação a Chelsea, Arsenal e Tottenham", declarou, nesta sexta-feira. "É difícil pensar que os dois (Manchester United e Manchester City) vão cair. Acho que o título está entre nós dois", completou.

Se Ferguson está certo, o clássico deste domingo será decisivo. As equipes de Manchester se enfrentarão no Etihad Stadium, com a possibilidade de o City abrir seis pontos se vencer. Caso o triunfo seja do United, no entanto, os times empatam na ponta e o campeonato fica totalmente aberto.

Para o treinador, no entanto, qualquer situação após o clássico pode ser revertida. "Não é um grande caso porque ainda há um longo caminho pela frente até o final da temporada. Não se pode nunca ter certeza e você pode perder para qualquer um. É neste tipo de campeonato que estamos. É uma liga difícil", apontou.