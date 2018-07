Para Fernandinho, meta do Cruzeiro é o título nacional

"Tivemos uma conversa com o Adilson e o nosso intuito não é nem se classificar para a Libertadores. Com certeza, a primeira obrigação do Cruzeiro é ir em busca do título do Campeonato Brasileiro. Provavelmente, devem chegar mais jogadores para compor o elenco e esperamos fazer um excelente campeonato", disse o jogador, que voltou aos gramados em março, após se recuperar de uma artroscopia no joelho esquerdo.

Uma série de lesões vem perseguindo o atleta nos últimos dois anos. De março a outubro de 2009, Fernandinho ficou parado por causa de uma ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo. O jogador afirmou que não se preocupa com uma eventual desconfiança da torcida em relação ao seu futebol.

"Desde que voltei da segunda cirurgia, estou trabalhando forte e sei que a cobrança é grande, principalmente do torcedor. Mas eu sei da minha qualidade, sei o que já contribuí com o Cruzeiro", afirmou.

Contra o Guarani no próximo domingo, no Estádio Brinco de Ouro, Fernandinho deverá ser o substituto de Gilberto, que se apresentou nesta sexta-feira à seleção brasileira em Curitiba. O Cruzeiro também terá o desfalque de Roger, suspenso.