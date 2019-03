Pará festeja marca de 200 jogos pelo Flamengo: 'Me sinto privilegiado'

O duelo diante do Madureira nesta terça-feira, às 20h30, no Maracanã, pela quinta rodada do Taça Rio, será histórico para o lateral-direito Pará no Flamengo. O defensor vai festejar 200 jogos com a camisa rubro-negra.

"Eu me sinto muito honrado de fazer 200 jogos com uma camisa tão consagrada do futebol brasileiro. Eu me sinto privilegiado de fazer parte dessa história, não é fácil fazer tantos jogos assim. Estou aqui para agradecer ao presidente, a todos que fazem parte", disse o atleta, em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

Pará admitiu que este confronto válido pelo segundo turno do Campeonato Carioca será encarado de forma especial por ele. "Vai ser um dia de muita emoção para mim. Vim para conquistar as coisas e estou conseguindo. Primeiro objetivo já foi, de fazer muitos jogos, agora se Deus quiser conquistar títulos", projetou.

No Flamengo desde 2015, Pará estreou em 18 de janeiro de 2015, no amistoso com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, que terminou em um empate sem gols. O lateral foi campeão carioca dois anos depois pela equipe flamenguista.

"O time vem batendo na trave em Campeonatos Brasileiros, Copa do Brasil e na Sul-Americana. Tenho certeza de que a hora está para chegar", afirmou o jogador, confiante de que logo o time voltará a comemorar um título de grande expressão.

O Flamengo ocupa a terceira colocação do Grupo C da Taça Rio, com oito pontos, um a menos do que têm Cabofriense e Bangu. Uma vitória garante o time rubro-negro na semifinal do Carioca pela classificação geral das duas primeiras fases da competição (a inicial foi a Taça Guanabara).