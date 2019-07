Pará fica fora dos relacionados do Flamengo e Rafinha viaja para estrear nesta quarta

Pouco antes de embarcar com o elenco para Curitiba na tarde desta terça-feira, o Flamengo divulgou a lista de atletas relacionados para a partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR. Para o confronto, que acontece nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena da Baixada, o lateral-direito Rafinha tomou o lugar de Pará, titular da posição na maioria das partidas em 2019.

Presente em 26 das 36 partidas oficiais disputadas pelo clube na temporada até o momento, na verdade, Pará perdeu a disputa com Rodinei, que vem tendo a preferência do treinador Jorge Jesus desde que o português passou a comandar os treinamentos da equipe.

Rafinha, que estava no Bayern de Munique e foi o único reforço do clube oficializado nesta intertemporada até o momento, vai estrear na equipe, deixando Rodinei, que atuou em apenas 11 partidas, no banco de reservas.

Outro jogador considerado titular absoluto com Abel Braga - ex-treinador demitido em junho - e que deve ir para a suplência é Everton Ribeiro. O meia sentiu uma lesão no tendão de Aquiles durante a parada para a Copa América e, ao que tudo indica, dará lugar a Vitinho, que tem agradado o novo comandante nas atividades no Ninho do Urubu.

A mudança do esquema 4-3-3 para o 4-1-3-2, com um só volante, acabou por prejudicar também William Arão, que perde a posição entre os 11 iniciais depois de atuar, desde o princípio de 2019, em 27 compromissos do time.

Assim, a provável escalação na estreia de Jorge Jesus na área técnica do time carioca deve contar com: Diego Alves; Rafinha, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê; Cuellar; Diego, Vitinho e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.

Confira os relacionados do Flamengo para o jogo desta quarta-feira:

Goleiros: Diego Alves, César e Gabriel Batista;

Laterais: Rafinha, Rodinei, Renê e Trauco;

Zagueiros: Léo Duarte, Rodrigo Caio, Rhodolfo e Thuler;

Meio-campistas: Cuéllar, Arrascaeta, Diego, Everton Ribeiro, Hugo Moura, Lucas Silva, Piris da Motta, William Arão e Vitinho;

Atacantes: Bruno Henrique, Berrío, Gabriel Barbosa e Lincoln.