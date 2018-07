Para ficar na Série A, Bahia quer a vitória em Santos

"Para a gente, é um jogo que vale o campeonato", afirmou o técnico Joel Santana, que promete colocar a equipe no ataque para afastar de vez o risco de rebaixamento. "Jogamos por uma vitória. Se ela vier agora, melhor".

Com 42 pontos, quatro a mais que o Ceará, o primeiro time da zona de rebaixamento, o Bahia deve ter mudanças para a partida. A principal deve ser a volta do meia Ricardinho no lugar de Carlos Alberto. Testado durante a semana, ele agradou ao treinador. "Nós temos condições de vencer, só depende da nossa postura", acredita o meia. "O Santos precisa ser atacado".

O atacante Souza, artilheiro do Bahia na competição com 10 gols, concorda. "Se a gente só quiser se defender, uma hora eles conseguem fazer o gol. Então temos de ir para cima", disse. Além de Ricardinho, Joel Santana deve promover a volta de Ávine à lateral esquerda, um mês depois de o jogador sofrer uma lesão no ombro. O lateral-direito Marcos e o volante Fabinho, que cumpriram suspensão na última partida (derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, em Salvador), também retornam.