Para Fifa, crise na CBF é que levou à suspensão de verbas para o Brasil

A Fifa apontou a crise na CBF e o indiciamento dos últimos três presidentes da entidade, todos acusados de corrupção, entre eles José Maria Marin e Del Nero, como motivos para o corte de transferência de dinheiro ao Brasil. Ao Estado, membros do alto escalão do Comitê de Auditoria da entidade indicaram que suspenderam as transferências financeiras por “precaução”. “Em quem confiar nesse momento?”, questionou represente do Comitê. De modo que a Fifa deverá esperar por algumas definições no Brasil para dar seu próximo passo nesse sentido.

O Estadão publicou detalhes de como terrenos comprados em cidades como Palmas estavam abandonados por causa do corte de recursos. A reportagem foi a única a visitar os locais onde a CBF havia designado como destino dos recursos da Fifa, mas encontrou apenas mato e terrenos abandonados. O legado da Copa do Mundo que o Brasil receberia da Fifa estava avaliado em US$ 100 milhões.

Apenas US$ 8,7 milhões chegaram e por enquanto não chegará mais nada. O Comitê de Auditoria admite que não existem “provas” de desvios de verbas. “Mas optamos pela precaução”, indicou fonte em Zurique. A direção de Comunicação da CBF confirma o congelamento dos recursos.