Para Fifa, histórico de Suárez pesou em decisão de pena

Suárez foi suspenso por nove jogos e banido do futebol por quatro meses, além de multado em R$ 247 mil. Vítima da mordida, Chiellini criticou a decisão. "Sinto que a punição é excessiva. Espero sinceramente que permitam a ele ficar ao menos perto de sua equipe durante as partidas".

O presidente da Fifa, Joseph Blatter, disse que a suspensão foi em defesa do fair play. "O que ele (Suárez) fez não foi justo", disse. "Não posso dizer se foi uma punição muito grande ou não. O Comitê de Disciplina é independente", declarou. "Luto pelo fair play no futebol e essa decisão foi tomada por sete juízes que levaram em consideração o que ele fez no passado". O secretário-geral da entidade, Jérôme Valcke, sugeriu que Suárez busque tratamento.

No documento que baseou a decisão, o Comitê de Disciplina da Fifa considerou que a atitude foi "intencional", uma "falta grave" e uma "violação da moral esportiva". "Morder é um incidente de particular gravidade, escandaloso e completamente extraordinário no futebol", indicou a decisão.

DEFESA - Os documentos ainda trazem trechos da carta que Suárez enviou para a Fifa. "No momento do impacto, que me fez juntar os joelhos, perdi o equilíbrio, desestabilizando meu físico e caindo por cima do oponente", disse. "Neste momento bati minha cara contra o jogador, deixando um pequeno hematoma e uma forte dor nas peças dentais, que determinou que o juiz parasse o jogo. Isso é o que aconteceu e em nenhum caso aconteceu o que se descreve como morder ou tentar morder", completou.

Os uruguaios ainda apresentaram fotos e um certificado médico, além de um informe forense que avaliava o material fotográfico e as imagens da marca no italiano. A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) insistiu que o ato não foi "deliberado". Para a entidade, o que ocorreu foi "resultado de um movimento normal, provável e esperado".