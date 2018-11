Para 'final' contra Cruzeiro, Diego e Paquetá disputam vaga no Flamengo

Ainda na disputa pelo título do Brasileirão, o Flamengo vai para o duelo contra o Cruzeiro, às 17 horas deste domingo, no Mineirão, em Belo Horizonte, com uma dúvida no meio de campo titular. A disputa de posição está entre Lucas Paquetá, que volta a ficar disponível depois de cumprir suspensão, e Diego, titular e autor de um gol na vitória por 2 a 0 contra o Grêmio, na quarta-feira.

"Para mim, muda pouco", afirmou Willian Arão em coletiva de imprensa concedida nesta sexta-feira. "Independentemente de quem jogar, minha função vai continuar sendo a mesma. O Diego é um camisa 10 clássico, eu preciso ficar mais atento quando ele joga porque ele tem de guardar energia para fazer um lance lá na frente. Por ser mais jovem, o Paquetá consegue voltar um pouco mais. Mas muda pouco porque o Diego cobre bem os espaços", comentou o volante.

Quem também pode perder lugar no time titular é o zagueiro Léo Duarte, substituído por Rhodolfo contra o Grêmio porque apresentava desgaste físico. Henrique Dourado é desfalque certo, uma vez que se recupera de um quadro de infecção de pele na região do rosto.

O Flamengo tem 69 pontos no Brasileirão, cinco a menos do que o Palmeiras. Para ser campeão, a equipe carioca precisa vencer as duas partidas que restam, contra Cruzeiro e Atlético Paranaense, e torcer para que o líder do torneio não conquiste mais do que um empate em dois jogos, que serão contra Vasco e Vitória.

"A gente acredita no título. Se por acaso o Palmeiras tropeçar e não fizermos nossa parte, não vai adiantar nada. A gente tem de se manter concentrado na nossa partida, naquilo que a gente tem de fazer, em ganhar nossas partidas. Se eles tropeçarem, a gente vai beliscar. A gente deve focar no nosso, tem sido assim e dado resultado", afirmou Arão.