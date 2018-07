Para Fossati, gol no início deu tranquilidade ao Inter Ao contrário das últimas apresentações no Campeonato Gaúcho, o Internacional teve uma atuação consistente e tranquila nesta quinta-feira, na vitória sobre o Deportivo Quito por 3 a 0, no Beira-Rio. O triunfo assegurou o time na primeira colocação do Grupo 5 e a vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores.