Para fugir da degola, Chapecoense tem mudança confirmada no meio contra o Grêmio

Sem tempo para digerir a derrota por 1 a 0 frente ao Botafogo na Arena Condá, em Chapecó (SC), a Chapecoense precisa pensar no Grêmio, seu adversário neste domingo, às 19 horas, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda buscando tirar o time da zona de rebaixamento, onde encontra-se com 37 pontos, o técnico Claudinei Oliveira ensaiou apenas uma mudança na equipe, já que perdeu o volante Amaral por suspensão.

Apostando na experiência de seus atletas, o treinador deve promover o retorno de Marcio Araújo, formando o meio de campo com Elicarlos, Doffo e Canteros. Por outro lado, Leandro Oliveira e Wellington Paulista devem seguir como titulares no setor ofensivo.

"Estamos trabalhando com cautela. Precisamos dos jogadores inteiros fisicamente para fazer um grande jogo contra o Grêmio. A sequência está forte e não podemos pensar em outro resultado fora da vitória. Mas pode ter a certeza que quem estiver em campo vai render o seu melhor", prometeu o treinador.

O zagueiro Douglas seguiu a linha de pensamento de seu comandante e previu um duelo difícil diante de um Grêmio em situação oposta na tabela de classificação. "Temos um jogo difícil diante do Grêmio. É um time que briga por uma vaga na fase de grupos da Libertadores e vai ser complicado. Mas nós lutamos pela sobrevivência. Como não fizemos nosso papel dentro de casa, vamos ter que buscar os três pontos no sul. Precisamos colocar a cabeça no lugar, ter tranquilidade e jogar futebol", avisou o zagueiro.

Se vencer o Grêmio já é um desafio, em Porto Alegre é mais difícil ainda. Mesmo porque só há duas rodadas atrás é que a Chapecoense conquistou a sua primeira vitória longe de sua torcida, após bater o Santos por 1 a 0, no estádio do Pacaembu, em São Paulo.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE - Jandrei; Eduardo, Douglas, Fabrício Bruno e Bruno Pacheco; Marcio Araújo, Elicarlos, Doffo e Canteros; Wellington Paulista e Leandro Pereira. Técnico: Claudinei Oliveira.