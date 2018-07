Para Geromel, derrotas não anulam bom turno do Grêmio

Até uma semana atrás, o Grêmio era forte candidato a ficar com uma vaga na Libertadores depois de boa campanha no segundo turno do Brasileirão. As derrotas para Cruzeiro e Corinthians, porém, jogaram a equipe para o sexto lugar tanto do campeonato como do returno.

Na avaliação do zagueiro Pedro Geromel, não são esses dois tropeços que apagam o bom returno da equipe, nem o trabalho de Felipão. "Se vencêssemos o Corinthians, a gente alcançaria o melhor segundo turno de todas as equipes e a melhor campanha jogando dentro de casa. Não foram esses quatro dias que mudaram isso", analisa o jogador.

Com 60 pontos, o Grêmio torce para o Cruzeiro vencer a Copa do Brasil, o que abriria mais uma vaga na fase preliminar da Libertadores pelo Brasileirão. Caso contrário, terá que vencer as duas últimas partidas (contra Bahia e Flamengo) e torcer por dois tropeços do Inter (63 pontos) ou duas derrotas do Corinthians (66).

"Vamos trabalhar durante a semana para buscar a vitória contra o Bahia. Precisamos fazer nossa parte para depois pensar nos outros resultados", destacou Geromel, que deve voltar à equipe titular após cumprir suspensão automática no Itaquerão.