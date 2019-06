Para Grupo de Estudo Técnico da Conmebol, Arthur foi destaque da seleção contra a Venezuela

Apesar da fraca atuação do Brasil no empate por 0 a 0 com a Venezuela, terça-feira, em Salvador, o posicionamento e a boa visão de jogo do volante Arthur foram destaques para o Grupo de Estudo Técnico da Conmebol. Análise feita pela equipe ressalta a atuação do jogador do Barcelona na Arena Fonte Nova (veja vídeo abaixo).

Aos 14 minutos do primeiro tempo, por exemplo, Arthur deu belo passe para David Neres entre os zagueiros venezuelanos. O atacante, no entanto, finalizou mal e mandou a bola para fora.

No início do segundo tempo, Arthur lançou com precisão a bola em profundidade para Daniel Alves. O lateral, porém, fez o cruzamento errado. Aos 22 minutos, Arthur ainda arriscou um chute de fora da área e a bola saiu por cima do gol.

O volante do Barcelona fez diante da Venezuela a sua estreia na Copa América. Na primeira rodada, contra a Bolívia, o jogador não atuou porque ainda se recuperava de uma pancada no joelho direito sofrido no amistoso contra Honduras.

De acordo com a Conmebol, fazem parte do Grupo de Estudo Técnico o treinador brasileiro Dorival Junior, o argentino Nery Alberto Pumpido, os uruguaios Gerardo Pelusso e Daniel Bañales, o venezuelano César Farías e o colombiano Francisco Maturana.