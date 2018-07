Para Guardiola, Milan comemorar 0 a 0 é elogio ao Barça

"Conhecemos a qualidade do Milan, mas não ter feito nenhum gol nos penaliza um pouco", lamentou o treinador, após o pós-jogo. "Não se decide uma eliminatória em uma partida de ida", lembrou.

O sentimento é diferente do expressado pelo Milan, que gostou do 0 a 0 em casa. "O Milan estar satisfeito com este resultado é o melhor elogio que podíamos receber. Eles têm sete Copas da Europa e jogamos de igual para igual com eles", disse Guardiola, sempre adepto dos elogios aos adversários.

O estado do gramado do San Siro, porém, foi vítima de duras críticas de Guardiola, que relacionou a falta de gols a este problema. "Duas equipes como Inter e Milan, que têm grandes jogadores, não é decente que tenham um campo como esse. Diante disso, ter conseguido chutar a gol 17 vezes tem muito valor."

O treinador espera muitas dificuldades também no jogo de volta, terça-feira, no Camp Nou. "Sabemos que será uma partida terrível. Eles têm muita qualidade, defendem bem e põem sete jogadores na pequena área. Nossa torcida tem que nos empurrar", pediu Guardiola.