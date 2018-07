Para Guardiola, segredo do Barcelona é apostar na base

"A diferença é que aqui nós damos chances para eles jogarem", declarou Guardiola, que conta em seu elenco com Lionel Messi, Xavi Hernandez e Andres Iniesta, revelados na base do clube. Os três concorrem ao prêmio Bola de Ouro deste ano. "Contamos com Xavi e Iniesta aqui desde que eram muitos jovens", afirmou.

Para Guardiola, uma das últimas revelações do clube é o atacante Pedro, de 23 anos. Mesmo com grandes destaques no ataque, o Barcelona vem dando chance ao jovem jogador desde a temporada passada, quando foi campeão espanhol, europeu e Mundial.

"Pedro é perfeito. Ele tem todas as virtudes que complementam os jogadores que carregam o maior peso do jogo", elogiou o treinador. Nos últimos jogos, Pedro tem formado o setor ofensivo da equipe com Messi e David Villa.

O grande espaço concedido aos jogadores mais jovens chega a ofuscar os atletas recém-contratados pelo clube. "Com certeza fica mais difícil", diz o brasileiro Adriano, que foi contratado neste ano junto ao Sevilla. "Há uma competição [por espaço] porque sempre tem os jogadores que buscam ser promovidos no clube".