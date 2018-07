Para Jadson, largar bem no Campeonato Brasileiro será fundamental

SÃO PAULO - Depois de o Corinthians passar quase um mês só treinando após a eliminação precoce no Campeonato Paulista, Jadson considera fundamental a equipe estrear com vitória no Brasileiro, domingo, contra o Atlético-MG, em Uberlândia. Será, segundo o meia, o início de uma boa arrancada da equipe na competição, que será interrompida para a Copa do Mundo. Até a paralisação do torneio, serão disputadas nove rodadas.

“Dar uma boa arrancada vai ser muito importante. Com a parada para a Copa, as equipes perdem um pouco de ritmo, então começar bem é fundamental para quem quiser brigar pelo título”, disse Jadson.

A equipe que disputará o Campeonato Brasileiro será praticamente a mesma que encerrou o Campeonato Paulista. Foram contratados apenas três jogadores, mas nenhum será titular. Petros (ex-Penapolense) e Ferrugem (ex-Ponte Preta) chegaram para compor o elenco enquanto Elias (ex-Sporting) só poderá atuar na reabertura da janela internacional de transferências, após a Copa do Mundo. Mesmo assim, Jadson vê o Alvinegro mais forte agora, sobretudo por causa do entrosamento.

“Nossa equipe tem de pensar em título. No Paulista não fomos muito bem, mas na reta final conseguimos fazer bons jogos. Agora, o time está mais entrosado. Acredito que teremos regularidade, uma coisa muito importante para um competição como o Brasileiro”, disse o meia.

Para o jogo de domingo, Jadson acredita que o Corinthians poderá levar vantagem sobre o Atlético-MG, que na quarta-feira joga pelas oitavas de final da Libertadores, na Colômbia, contra o Atlético Medellín. “Tem de tentar tirar proveito disso. Eles podem estar focados mais na Libertadores do que no Brasileiro. Por isso, temos de fazer a nossa parte e tentar surpreender o Atlético-MG para iniciar bem o Campeonato Brasileiro.”