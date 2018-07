Para Jefferson, Botafogo deve priorizar Copa do Brasil

"Daremos uma ênfase maior para Copa do Brasil, que é o caminho mais curto para a Libertadores. São poucos jogos para chegar ao título e à vaga na Libertadores, então temos que focar nisso", declarou. "Tenho certeza que surpreenderemos bastante esse ano", garantiu.

Jefferson apontou que a equipe precisa voltar a brigar por "títulos de maior expressão", mas fez questão de garantir empenho total também no Campeonato Carioca, a outra competição que o Botafogo disputará no primeiro semestre.

"O nosso objetivo é conquistar títulos de maior expressão. Não que o Carioca não seja importante, mas pensamos em algo maior e queremos jogar a Libertadores no ano que vem", avaliou. "Este ano estamos com um grande plantel, então poderemos nos dividir entre as duas competições e lutar pelos títulos", completou.

Para alcançar esta meta, o clube carioca foi buscar o técnico Oswaldo de Oliveira, que estava no Kashima Antlers, do Japão, além do zagueiro Brinner, ex-Paraná, do meia Andrezinho, ex-Internacional, e do atacante Jobson, que voltou de empréstimo junto ao Bahia.

"Podem ter certeza que neste ano teremos muitas surpresas, ainda mais com a inteligência do Oswaldo (de Oliveira) que tem muitas cartas na manga e é um profissional experiente. Hoje (segunda-feira) treinamos muitas coisas para surpreender os adversários", disse Jefferson.

A caminhada do Botafogo na temporada de 2012 começa neste domingo com o confronto diante do Resende, no Engenhão, às 19h30, pelo Campeonato Carioca. Na Copa do Brasil, a equipe estreia no dia 14 de março contra o Treze, da Paraíba, fora de casa.