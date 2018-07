Para Jefferson, vitória do Botafogo sobre o Criciúma é 'questão de honra'

RIO - O Botafogo não depende mais só dele para garantir classificação para a Copa Libertadores. Na última rodada, terá que torcer pelo Vasco contra o Atlético Paranaense e pelo Santos diante do Goiás. Mas, além disso, a equipe botafoguense tem a obrigação de vencer o Criciúma no Maracanã.

O goleiro Jefferson admite que, depois de vencer apenas dois dos últimos nove jogos no Brasileirão (perdeu quatro e empatou três), o Botafogo não pode pensar em outra coisa senão vitória. "Só dependíamos de nós, agora é questão de honra buscar os três pontos diante do Criciúma", aponta o jogador.

Na análise dele, o Botafogo tem motivos para comemorar 2013. "Para nós, foi um grande ano, onde conquistamos o Carioca sobrando, fizemos uma Copa do Brasil que saímos na reta final e no Brasileiro ficamos a maioria das rodadas no G4, com possibilidade de classificação. E eu creio nela", garante.

Jefferson garante que a derrota para o rebaixável Coritiba, no fim de semana passado, não abalou o grupo. "Aqui há jogadores experientes. Não é o que programamos, queríamos chegar já na Libertadores, pelo que estamos fazendo no campeonato. Mas temos uma chance muito viva. O mais frustrante vai ser se os resultados acontecerem e tropeçarmos. Vamos fazer nossa parte e torcer contra os adversários."