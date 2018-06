Para jogadores do São Paulo, vitória sobre o CRB motiva time após sequência ruim

O São Paulo voltou a vencer depois de três jogos e, com uma boa exibição na partida que terminou 2 a 0 sobre o CRB, pela Copa do Brasil, nesta quarta, o elenco está otimista para deixar a má fase para trás. Na saída de campo, os jogadores já projetam o próximo duelo do time tricolor, contra o Linense, no domingo, pelo Paulistão.

+ Empurrado por novidades, São Paulo derrota o CRB por 2 a 0 na Copa do Brasil

"Muito feliz pelo primeiro gol. É como se fosse o primeiro gol da carreira", comemorou Valdívia, que abriu o placar para o São Paulo. "Depois da minha lesão, esse foi o gol mais emocionante. Pensar no próximo jogo. Sabemos que domingo não podemos dar mole, precisamos vencer. Agora dá mais confiança."

Para o lateral-esquerdo Reinaldo, que voltou para o time depois de cumprir suspensão no empate com a Ferroviária pelo Estadual, o time até poderia ter feito mais gols e garantiu uma vantagem maior para o duelo em Maceió, dia 14, jogo de volta da 3ª fase do torneio nacional.

"As jogadas estão saindo, graças a Deus, e se Deus quiser vai continuar assim", afirmou o lateral. "Podeira ter sido mais (gols), tivemos várias oportunidades. Poderia ser um placar mais elástico, mas de novo não sofremos gols, duas seguidas já, isso dá confiança para buscar mais um resultado positivo."

O zagueiro Rodrigo Caio pede foco nos adversários do próximo domingo. "Conseguimos fazer um grande jogo. Feliz pela vitória, empenho e agora é descansar porque temos um jogo difícil contra o Linense, numa viagem longa."