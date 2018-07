Para jogadores, México ficará entre 3 primeiros na Copa América

A seleção mexicana vai chegar à fase final da Copa América e terminar entre os três primeiros, garantiram o goleiro Jesús Corona e o meia Luis Montes nesta sexta-feira. O México jogará como convidado pela nona vez o torneio organizado pela Conmebol, em que a equipe chegou à final em 1993 e 2001, perdendo para Argentina e Colômbia, respectivamente.

"A equipe está esperando fazer um bom papel e poder ganhar. O México é uma equipe grande e sabemos que muitas equipes são muito cautelosas com o México, por isso vamos com a esperança de fazer uma boa Copa América e chegar o mais longe possível", disse Montes após o treinamento da equipe.

O meio-campista Montes ficou de fora da Copa do Mundo no Brasil devido a uma fratura na perna, sofrida durante um amistoso contra o Equador pouco antes do Mundial.

Na Copa América, a ser realizada no Chile de 11 de junho a 4 de julho, o México vai integrar o Grupo A, junto com Chile, Bolívia e Equador.

"Tenho grande confiança neste time, foi formado um grande grupo com alta qualidade, e temos de estar convencidos de que podemos estar entre os três primeiros", disse Corona.