Para José Enrique, Suárez é o 'Messi do Liverpool'

"É muito fácil entender o Luis. Quando eu tenho a bola é a primeira pessoa que eu procuro no campo. É nosso melhor jogador e consegue criar algo do nada. É como no Barcelona, a primeira pessoa que você procura no jogo quando a situação é o Messi porque sabe que ele pode fazer alguma coisa", comentou o espanhol.

Os elogios de José Enrique não pararam por aí. Ele exaltou a atuação de Suárez na vitória por 3 a 2 diante do Tottenham, no último domingo, e comparou o atacante, autor do primeiro gol, a outro companheiro uruguaio que teve ao longo da carreira: Diego Forlán, com quem atuou no Villarreal.

"O Luis sempre tem um movimento, então tento colocar a bola nele e espero que ele faça o resto. Contra o Tottenham ele teve uma chance difícil, mas aproveitou. Nos treinos normalmente não temos muito espaço em campo, mas como temos bons jogadores nos entendemos. Quando estava no Villarreal era igual com o Forlán, nos entendíamos muito bem", lembrou.