Para Juan, Brasil tem equipe 'bem equilibrada'

Titular absoluto do técnico Dunga, o zagueiro Juan valorizou nesta segunda-feira a força da defesa da seleção brasileira, reconhecida internacionalmente. Mas também elogiou bastante o ataque, o que, segundo ele, mostra o equilíbrio da equipe do Brasil para a disputa da Copa do Mundo na África do Sul.

Veja também:

Luis Fabiano começa a treinar

SIMULADOR - Dê os palpites para a Copa

BLOG BRASIL NA COPA - Os bastidores da seleção

"O trabalho que a gente fez nos últimos três anos e meio ressaltou a importância do sistema defensivo. É até uma novidade ter tantos elogios para a defesa, porque o brasileiro não costuma fazer isso", afirmou Juan, que terá a companhia de Júlio César, Lúcio, Maicon e Michel Bastos na defesa titular.

Mas, apesar da força defensiva, Juan acredita que o destaque da seleção na Copa será mesmo o ataque. "Nosso trabalho é dar suporte, para deixar o pessoal lá da frente brilhar", avisou o zagueiro da Roma, que tem 31 anos. "Se a gente não tomar gol, sabe que nosso ataque vai resolver os jogos."

"A equipe hoje é bem equilibrada, o que é o mais importante", avaliou Juan, mostrando confiança no sucesso brasileiro durante a disputa do Mundial na África do Sul. "A nossa defesa é estável, não toma tantos gols. E nossa equipe também faz muitos gols."