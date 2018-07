Para Julio Cesar, Fluminense precisa de regularidade

"Temos de manter a regularidade fora e garantir os pontos em casa. No fim da competição, cada um precisa se doar um pouco mais. O grupo está demonstrando isso, por isso acredito que vamos ser recompensados no fim. Os tropeços poderão acontecer. O importante é manter a cabeça tranquila para superar uma derrota na rodada seguinte, caso ela aconteça", declarou Julio Cesar.

O time carioca tem sofrido com lesões ao longo do campeonato. Jogadores importantes, como Fred, Emerson e Deco, foram desfalques por diversas rodadas. Até por isso, Julio Cesar, tido como uma espécie de "curinga" no elenco, afirmou que não se incomoda de atuar fora da lateral.

"Além da posição de origem, atuei como ala, volante e meia-atacante. O campeonato é muito longo e o próprio torcedor tricolor sentiu na pele os desfalques, por suspensões ou lesões. O importante é contribuir de alguma forma", afirmou o jogador, já pensando no próximo desafio do Fluminense, domingo, contra o Atlético-PR.