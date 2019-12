Para Jurgen Klopp, Liverpool ser campeão do mundo é algo 'sensacional'

Jurgen Klopp reconheceu que o Liverpool não fez uma partida brilhante na final do Mundial da Clubes da Fifa, neste sábado, mas para o alemão isso importa pouco agora que o time está com a taça nas mãos. Embora os europeus não deem ao torneio a mesma importância que dão os sul-americanos, o treinador do time inglês parecia radiante com a conquista.

Na entrevista coletiva que concedeu após a cerimônia de premiação do Mundial, realizada em Doha, no Catar, Klopp elogiou o Flamengo e ressaltou a importância do título para o Liverpool, que jamais havia vencido a competição. "Foi uma noite maravilhosa para nós", falou o alemão. "Estou muito feliz por termos vencido o título pela primeira vez. Agora eu sei que ser campeão do mundo é sensacional, não poderia ser melhor".

O treinador disse que o bom desempenho do Flamengo no jogo deste sábado não o surpreendeu porque nos últimos dias ele viu muitos jogos do time rubro-negro e, portanto, já sabia o que esperar. Segundo Klopp, a equipe comandada pelo português Jorge Jesus é "realmente muito boa", mas ele não quis dizer se ela está à altura das melhores da Inglaterra.

"Por que eu deveria fazer comparações? O Flamengo é um time realmente muito bom, é só o que é preciso saber. Não estou aqui para julgar a qualidade do Flamengo, ou das equipes brasileiras, e não comparo ligas ou clubes", disse.

Para o treinador, a parte física foi um dos fatores que pesaram a favor do Liverpool na decisão - ele lembrou que alguns jogadores do Flamengo tiveram cãibras durante a partida, mas também considerou que o fato de a equipe carioca estar em final de temporada pode ter pesado. O estilo de jogo de seu time, segundo Klopp, também foi um problema para o adversário.

"Nós fizemos coisas de que o Flamengo não gostou, eles fizeram mudanças no meio de campo no segundo tempo, o que mostrou muito respeito pelo nosso time. Não foi o nosso melhor jogo, é verdade, mas foi o suficiente para vencer", comentou.

A alegria de Klopp só foi prejudicada pela lesão do meia Oxlade-Chamberlain, que sofreu uma torção de tornozelo durante o segundo tempo. O treinador disse que não resta outra coisa a não ser torcer para que o problema não seja grave. "Falei com ele há pouco, vamos ver o que os exames mostram, se o ligamento foi afetado... Mas ele parece estar bem".