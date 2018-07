Para Kleber, objetivo do Grêmio é seguir no G-4 do Brasileirão

PORTO ALEGRE - O atacante Kleber admitiu nesta terça-feira que o Grêmio trabalha com o objetivo de se manter no G-4 e que não pensa na briga pelo título. O jogador ficou fora da derrota para o Atlético Mineiro, domingo, na Arena, no aniversário de 110 do clube tricolor, mas retorna para enfrentar o Santos, nesta quarta, novamente em Porto Alegre.

"A gente tem que pensar em se manter nos quatro primeiros. Esse é o nosso principal objetivo. Depois temos que ver o que vai acontecer. Falta muitos jogos. Nosso principal objetivo sempre foi se manter no grupo dos quatro", comentou Kleber, em entrevista coletiva nesta terça-feira.

Além do atacante, também volta ao time o volante Souza. Elano e Adriano treinaram normalmente nesta terça e estão à disposição de Renato Gaúcho. Já Zé Roberto, Vargas, Gabriel e Jean Deretti foram poupados do treinamento e apenas realizaram corrida leve em volta do gramado. Ramiro, suspenso, não joga.

O último trabalho antes do jogo contra o Santos teve o tradicional rachão. Na sequência, Pará, Alex Telles, Guilherme Biteco, Elano e Maxi Rodríguez treinaram bola parada.