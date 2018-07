Para Lahn, Bayern atingiu mesmo nível do Barcelona Capitão do Bayern e um dos líderes do elenco alemão, Phillip Lahm admitiu, nesta segunda-feira, que o Barcelona, rival da próxima terça-feira, é a melhor equipe dos últimos anos. Mas, na opinião dele, o time de Munique já chegou ao mesmo nível dos espanhóis e por isso tem condições de fazer jogos parelhos pelas semifinais da Liga dos Campeões.