Para Leão, São Paulo está evoluindo aos poucos e com consciência

SÃO PAULO - A crise que começou a rondar o São Paulo semanas atrás já passa longe dos lados do Morumbi. Líder do Campeonato Paulista e classificado para a segunda fase da Copa do Brasil, o time tricolor comemora não somente o excelente momento coletivo, mas também as boas fases de Lucas e do setor defensivo, já bastante criticados este ano.

O técnico Emerson Leão sempre disse que a equipe só estaria pronta a partir de abril. Mas desde já ele tem motivos para comemorar a grande fase. "Estamos subindo devagar e com consciência. De repente nós nos deparamos com o primeiro lugar na classificação. Não é porque nós chegamos lá que vamos nos acomodar. Precisamos continuar treinando para manter esse momento", afirmou o treinador, nesta terça-feira.

Depois de sete vitórias seguidas, o São Paulo lidera o Paulistão, com a mesma pontuação do Corinthians, mas à frente pelo saldo de gols (cinco a mais). Faltando quatro rodadas para o fim da fase de classificação, time de Emerson Leão depende só dele para avançar de fase em primeiro e fugir de confrontos teoricamente mais difíceis no mata-mata.

"As pessoas não estavam olhando para nós até agora. As manchetes não nos favoreciam no começo, e ainda não nos favorecem. Nós agradecemos, que as coisas continuem assim. Não podemos reclamar", comenta Leão.

O treinador sabe que a equipe ainda tem muito a evoluir, mas revela que não saber ao certo como. "Não sei exatamente o que (precisamos melhorar), mas é óbvio que precisamos subir. Veja hoje, fizemos um treino simples de cruzamentos, mas isso ajuda os laterais a melhorar seu índice de acerto e os atacantes confirmar esses lances em finalizações."