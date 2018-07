Para Lucas Lima, Santos joga mais bonito que Palmeiras: 'Merecíamos ser campeões'

O meia Lucas Lima colocou mais fogo na cada vez maior rivalidade entre Santos e Palmeiras. Nesta quarta-feira, avaliou que o time alvinegro merecia o título brasileiro por ter um estilo de jogo mais bonito do que o Palmeiras, líder da competição que precisa apenas de um empate neste fim de semana para conquistar o campeonato com antecipação.

"Tenho certeza que a gente merecia ser campeão. E sem dúvidas (o Santos tem futebol mais bonito que o Palmeiras). Nosso time é muito qualificado desde a defesa, sai jogando, com movimentações. O professor Dorival mudou nosso estilo de jogo, ficamos mais com a bola. Isso vem dando resultado", declarou em entrevista coletiva.

Se a animosidade entre Palmeiras e Santos tem crescido, isto é fruto das partidas decisivas em que se enfrentaram nos últimos anos, mas Lucas Lima também é fator fundamental. Acostumado a ser provocado e provocar torcedores do adversário nas redes sociais, ele é um dos símbolos deste clima de rivalidade. Por isso, admite que a proximidade alviverde do título brasileiro incomoda mais do que aconteceria com qualquer outro clube.

"Sem dúvida (incomoda mais por ser o Palmeiras). Incomoda, mas não podemos tirar o mérito deles, independentemente da maneira que jogam. Temos que pensar em nós, nos dois últimos jogos, e ver o que acontece", afirmou.

O Santos é o vice-líder do Brasileirão e para ser campeão brasileiro precisaria vencer os últimos jogos e torcer para que o Palmeiras perdesse suas duas partidas, contra Chapecoense (em casa) e Vitória (fora). O time alvinegro encara o Flamengo no domingo, no Maracanã, e encerra a campanha contra o América-MG, na Vila Belmiro.