Para Lucas, São Paulo tem elenco para suprir falta de Luis Fabiano

SÃO PAULO - O São Paulo embarcou nesta terça-feira para Santiago, onde enfrentará a Universidad de Chile na quarta, às 21h50, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A equipe não poderá contar com Luis Fabiano, que pediu para ser poupado, mas o meia Lucas garantiu que o elenco possui peças o suficiente para suprir a ausência do atacante.

"A responsabilidade continua a mesma. Claro que o Luis faz muita falta, é nosso artilheiro, nosso goleador. Mas todo jogo entro com a mesma responsabilidade, com a mesma vontade de ajudar o São Paulo e (tentarei) suprir a ausência dele da melhor maneira", declarou.

O desfalque de Luis Fabiano, no entanto, cria uma dúvida na escalação da equipe. Ney Franco pode recuar e colocar um homem no meio de campo, como fez outras vezes, ou escalar Willian José e manter o esquema com três atacantes. Independentemente da opção, Lucas afirmou que o São Paulo estará pronto para a partida.

"Aí é o Ney (Franco) quem vai decidir né. O esquema que ele escolher a gente vai ter que fazer o nosso melhor, independentemente se for um ataque de mais velocidade ou um mais alto. Aí é com ele", disse.