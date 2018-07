Para Luis Enrique, derrota de sábado motiva o Barcelona

No sábado, o Barcelona foi surpreendido em casa e perdeu do Málaga por 1 a 0, encerrando uma sequência de 11 vitórias seguidas. Engana-se quem pensa, entretanto, que o revés pode atrapalhar a equipe no jogo mais importante da temporada até aqui, nesta terça-feira, contra o Manchester City. Pelo menos é isso que garante o técnico Luis Enrique.

"Será bom volta a jogar apenas três dias depois de uma derrota, ainda mais um cenário como esse. É muito motivador", comentou Luis Enrique, nesta segunda-feira, em entrevista coletiva pré-jogo. "Vir à Inglaterra sempre nos motiva. Estamos na fase decisiva da competição e temos que levar o jogo muito a sério."

A partida vai defrontar o vice-líder do Campeonato Espanhol contra o vice-líder do Inglês, em confronto entre as duas ligas mais poderosas da atualidade. Para Luis Enrique, será fundamental buscar espaços. "A partida dependerá de onde estarão os espaços, se poderemos ter a bola, etc. Por tudo isso, o meio do campo será a chave da partida."