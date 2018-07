Para Luis Fabiano, Danubio é o jogo mais importante do semestre

No São Paulo a vitória por 4 a 0 sobre o Audax, neste sábado, não teve grande importância. O Tricolor goleou pelo Campeonato Paulista na estreia no Morumbi em 2015 já focado no próximo confronto pela Libertadores. Para o atacante Luis Fabiano, o jogo em que o time recebe o Danubio, do Uruguai, na próxima quarta-feira, pode ser considerado o mais aguardado do semestre.

"O jogo mais importante para nós nesse semestre é o próximo, de quarta-feira, pela Libertadores. A vitória é fundamental porque o Danubio já perdeu a primeira em casa e os chamados mais fortes do grupo já estão com três pontos", disse o jogador ao fim da goleada pelo Estadual. No grupo da Libertadores, o São Paulo é o lanterna, atrás da equipe uruguaia no saldo de gols. Na liderança estão o Corinthians e o San Lorenzo, da Argentina.

A derrota tricolor na estreia da Libertadores deixou a equipe sob pressão da torcida para buscar a reação. "A gente entende toda a cobrança e quer que quarta-feira chegue logo para podermos dar a volta por cima", comentou o atacante. Luis Fabiano deve ser mantido como titular para enfrentar os uruguaios e deve ter como companheiro no setor Alexandre Pato para na vaga de Alan Kardec.

Contra o Audax, Luis Fabiano participou da jogada dos três primeiros gols e foi um dos melhores em campo. O atacante destacou que a boa vitória foi fundamental para resgatar a tranquilidade no elenco para a sequência de duas partidas como mandante pela Libertadores. Depois do Danubio, será a vez de receber o San Lorenzo, no dia 18 de março.