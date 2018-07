Para Luis Ricardo, Botafogo jogará 'em casa' contra ABC para conquistar a Série B

O lateral-direito Luis Ricardo falou da expectativa para o jogo e destacou que atuar em Brasília é como jogar em casa. "Tenho uma boa experiência e já tive êxito lá (no estádio Mané Garrincha). Que a gente faça um grande jogo e que a gente encerre com vitória a nossa campanha. Já vi que Brasília é um reduto de botafoguenses. Enfrentei o Botafogo lá quando atuava pelo São Paulo e vi muitos torcedores. Será como jogar em casa", disse.

O Botafogo já poderia ter conquistado o título se vencesse o Santa Cruz no último sábado, no estádio Engenhão, no Rio. Mas a derrota por 3 a 0 adiou os planos. Luis Ricardo revelou uma conversa do elenco logo após o revés em casa.

"Na verdade, essa conversa aconteceu assim que voltamos para o vestiário. Nos reunimos e finalizamos naquele momento o jogo contra o Santa Cruz. As nossas pretensões são maiores do que aquela derrota e entendemos que teremos uma nova oportunidade para fazer tudo diferente do que foi feito nesse jogo", afirmou o lateral. "Gerou um desconforto pela derrota em casa do jeito que aconteceu. Jogar em casa é sempre melhor, mas mesmo fora nós sabemos que o torcedor também estará presente para nos apoiar. Vamos para Brasília bem focados para vencer essa partida".