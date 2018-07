Para Luxemburgo, jogo de quarta vai definir ano do Fla

RIO - O jogo desta quarta-feira diante do Real Potosí, às 21h50, no Engenhão, vai definir o futuro do Flamengo em 2012. A constatação é do próprio técnico Vanderlei Luxemburgo, que não esconde de ninguém que a partida será de tudo ou nada para o Fla. O time carioca, que perdeu de 2 a 1 em Sucre, precisa vencer por 1 a 0 ou maior diferença de gols.

"Todo o planejamento do início do ano foi voltado para este jogo, que vai definir não apenas nosso primeiro semestre como a temporada", admitiu Luxemburgo, nesta terça-feira, em entrevista coletiva. Caso pare na pré-Libertadores, o clube terá apenas o Campeonato Carioca e o Brasileirão para jogar em 2012.

O tempo nebuloso e de chuva fina do início da atividade desta terça, no Ninho do Urubu, representava bem o clima a pairar sobre o clube. Enquanto os jogadores se divertiam em um rachão, Luxemburgo caminhava a esmo, semblante desanimado e sem energia.

Mas o treinador nega que esteja preocupado com seu futuro ou que tenha planejado pedir demissão em caso de eliminação (ou mesmo classificação). "Venho trabalhar tranquilo todo dia. Tenho muito tempo de futebol. Os questionamentos são constantes com todo treinador e aprendi a lidar com isso", comentou o técnico, que garantiu que o ambiente entre ele e os atletas é bom e não condiz com as notícias diárias sobre a equipe.

"Quem esteve conosco em Sucre (na Bolívia) viu que o clima é bom. As coisas que estão sendo passadas para fora não tem nada a ver com o ambiente que vivemos", atestou.