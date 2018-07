Para Mancini, mesmo após vitória Botafogo ainda precisa melhorar

O Botafogo reagiu no Campeonato Brasileiro ao vencer o Coritiba por 1 a 0, na noite de sábado, em Volta Redonda, mas a atuação do time não empolgou o técnico Vagner Mancini. O treinador reconheceu que a sua equipe tem muito a melhorar e lamentou o pênalti perdido por Zeballos, que impediu uma vitória mais tranquila.

"Foi um jogo baixo em termos técnicos. As mudanças que fizemos em virtude das lesões e suspensões descaracterizaram o time. Tivemos a chance de fazer o segundo gol de pênalti e ficarmos mais tranquilos. Mas o mais importante hoje era vencer. Atingimos o objetivo", disse.

Além do pênalti perdido, o Botafogo pecou, na opinião de Mancini, por não conseguir ter o controle da posse de bola durante o duelo. "A equipe teve pouca posse de bola, e isso foi determinante para o sufoco que levamos no fim do jogo", disse, evitando adotar um discurso otimista, mesmo após uma vitória. "Tem muita coisa para melhorar. O Botafogo vive um momento de acertos, não vamos falar mentiras", completou.

Mancini, porém, fez questão de defender os jogadores vaiados pela torcida do Botafogo, especialmente o atacante Wallyson. "Ele lutou o tempo inteiro. Errou e acertou. Mas os jogadores não podem se abater com as vaias. Uma parte da torcida incentivou o time e outra parte criticou. Isso faz parte", afirmou.

O treinador também lamentou o excesso de desfalques - contra o Coritiba, o time não contou com Carlos Alberto, Jorge Wagner, Emerson e Edílson - e avisou que o Botafogo ainda vai demorar a atuar com a qualidade que ele deseja ver.

"Tenho um time na cabeça que ainda não consegui colocar em campo. Temos sofrido muito com lesões e suspensões. Outros atletas chegaram agora e alguns não estão no ponto em termos físicos. Acredito que daqui a seis ou sete partidas conseguirei ter esse time", comentou.

Com a vitória no sábado, o Botafogo chegou aos 12 pontos e ficou mais distante da zona de rebaixamento do Brasileirão. O time volta a entrar em campo no próximo domingo, às 18h30, quando vai enfrentar o Flamengo, no Maracanã, pela 12ª rodada.