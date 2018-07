Para Mano Menezes, Corinthians ainda pode melhorar

Mesmo com 100% de aproveitamento e líder isolado do Campeonato Brasileiro, o técnico Mano Menezes ainda não está completamente satisfeito com a produção do Corinthians. Ele espera que a evolução no desempenho do time possa ser apresentada nesta quarta-feira, quando o clube paulista enfrentará o Prudente, em Presidente Prudente.

"Acho que a equipe está em 60 ou 70% da sua capacidade, ainda é possível dar um grande salto", disse o treinador, que não poderá contar para esta partida com o atacante Ronaldo e o lateral-direito Alessandro, ambos lesionados.

A última partida em Presidente Prudente não traz boa lembrança a Mano Menezes. No Campeonato Paulista deste ano, o time da casa venceu por 2 a 0. Nesta quarta-feira, o técnico corintiano espera que a história seja diferente.

"Nosso meio de campo nesse jogo era bem diferente do meio campo que vamos ter agora. Mesmo assim jogamos bem e não merecíamos ter perdido. Esperamos jogar bem e vencer lá. Está na hora de voltar a vencer em Prudente e manter essa pegada em que estamos no início do Brasileiro", almeja Mano Menezes.