Para Mano, vitória sobre o Santos foi 'emblemática' Para o técnico Mano Menezes, o Corinthians não tem que se preocupar apenas com o líder Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Na visão do treinador, a equipe briga pelo título com Fluminense e Internacional também. Por isso, ele classificou a vitória por 1 a 0 sobre o Santos, domingo, na Vila Belmiro, como "emblemática" já que no sábado o Cruzeiro havia empatado com o Criciúma, enquanto o Flu cedeu o 1 a 1 ao Coritiba - no domingo, o Inter derrotou o Grêmio.