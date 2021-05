Palmeiras revê 'carrasco argentino' para manter 100% na Libertadores

O Defensa y Justicia, adversário desta terça-feira do Palmeiras na terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, traz pelo menos duas lembranças ao torcedor palmeirense. A primeira é a disputa da Recopa Sul-Americana, em abril, quando os argentinos venceram nos pênaltis. A segunda são as pichações dos muros do Allianz Parque por causa de uma sequência de resultados ruins, diante do Flamengo (final da Supercopa do Brasil), do próprio Defensa e do São Paulo (Paulistão).

Com esse histórico recente, o Palmeiras reencontra seu algoz argentino fora de casa. A partida das 21h30 não chega a ser propriamente uma revanche, ainda é a fase de classificação, mas não pode ser tirada deste contexto. Os argentinos não trazem boas recordações.

Leia Também Em demonstração de força, Palmeiras goleia Independiente del Valle

Depois de quase um mês daquela final, o Palmeiras lidera o Grupo A com 100% de aproveitamento. Criticado por parte da torcida por utilizar um time praticamente sub-20 no Paulistão, o técnico Abel Ferreira deu a resposta certeira na última rodada com uma atuação impecável na Libertadores: amassou o Independiente del Valle por 5 a 0 no Allianz Parque. A tendência é de que o português mantenha a formação com três zagueiros e coloque em campo o que tem de melhor no elenco que foi campeão do Paulista, da Copa do Brasil e da Libertadores na temporada passada. A formação ainda carece de treinamentos, mas o treinador já indicou que pretende adotá-la ao longo da temporada.

O principal motivo da mudança de Abel é a flexibilidade. Se o Palmeiras marca no campo de ataque, os alas podem avançar. Se fica encolhido para explorar contra-ataques, um dos zagueiros pode ir ao meio de campo sem desproteger o time. O time se ajusta conforme o momento do jogo.

Antes da vitória sobre o Del Valle, Abel chegou a ser citado em uma pichação de protesto de torcedores palmeirenses. Depois da goleada, o treinador afirmou que vai mudar o lema do time para 2021. “Este ano vou inverter o lema. Ano passado eu disse que todos somos um. Este ano vai me faltar o lema, tem que ser contra todos. Este ano, contra tudo e contra todos. Vamos procurar fazer nosso trabalho, contra tudo e contra todos. Vai ser o lema deste ano”, afirmou o treinador.

O time argentino, vice-líder, com quatro pontos conquistados, terá uma escalação improvisada. Devido a um surto de covid-19 no elenco, o time comandado por Sebastian Beccacece não vai contar com 15 atletas, seis deles titulares na final da Recopa. Além disso, sete membros da comissão técnica também contraíram o novo coronavírus.

Esse cenário projeta um confronto bem diferente da final da Recopa. Depois de terem sido poupados na última rodada do Campeonato Paulista, na vitória sobre o Santo André, o time deve apostar na boa fase de Raphael Veiga e na velocidade de Rony, autor de dois gols na vitória sobre o time equatoriano. Na última rodada, o volante Patrick de Paula foi o representante do Palmeiras na seleção da rodada promovida pela Conmebol.

FICHA TÉCNICA

DEFENSA Y JUSTICIA - Unsain; Matías Rodríguez, Breitenbruch, Juan Rodríguez, Britez e Gallardo; Tripichio e Loaiza; Rius, Bou e Hachen. Técnico: Sebastián Beccacece.

PALMEIRAS - Weverton, Luan, Gustavo Gómez e Renan; Marcos Rocha, Danilo, Patrick de Paula, Raphael Veiga e Victor Luis; Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira

ÁRBITRO - Wilmar Roldan-COL.

HORÁRIO - 21h30.

TRANSMISSÃO - SBT (SP e parte da rede) e Fox Sports.

LOCAL - Norberto Tomaghello, em Buenos Aires.