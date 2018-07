Para Maradona, Argentina será campeã da Copa de 2014

BUENOS AIRES - A seleção argentina será campeã mundial no Brasil, disse Diego Maradona, acrescentando que a atual campeã Espanha precisa de mais poder ofensivo para coroar seu estilo de posse de bola. A Argentina, campeã mundial em 1978 e 1986, é cabeça de chave do Grupo F do Mundial de 2014 e enfrentará Bósnia, Irã e Nigéria na primeira fase.

"O (título) de 1986 vai se repetir e será no Brasil. A Argentina será campeã do mundo, porém terá que lutar contra os brasileiros... que estão terríveis", disse Maradona ao canal TyC Sports.

Maradona, que está trabalhando como embaixador esportivo dos Emirados Árabes Unidos, elogiou Lionel Messi e pediu que não o importunem com as comparações entre ambos. "Os argentinos não sabemos desfrutar do que temos, não só no setor futebolístico, mas na vida em geral. Sempre há algo para dizer ou comparar. Deixem o Messi tranquilo, não o comparem mais", declarou Maradona.

Questionado sobre os favoritos, Maradona foi contundente ao expressar que "Alemanha e Holanda estão muito bem, Itália nem tanto". Além disso, para Maradona, "a Espanha está ficando entediada com seu próprio toque. Chega e chega, mas não define".