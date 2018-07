Para Maradona, corte de Lavezzi foi 'dolorido'

"Se teve alguém que me doeu ter que cortar foi o Lavezzi. Ele merecia estar na Copa, mas tive que eleger 23 jogadores e ninguém a mais", afirmou Maradona, que passou pela mesma situação, quando a Argentina conquistou o título mundial em casa.

Antes da Copa do Mundo de 1978, o ex-jogador foi cortado pelo então treinador da seleção argentina, César Luis Menotti. "É muito difícil falar. Naquele momento eu queria xingar Menotti", lembra Maradona.

Os treinamentos para o Mundial da África do Sul foram iniciados nesta quinta-feira no Complexo Esportivo de Ezeiza, em Buenos Aires. Vinte jogadores convocados por Maradona se apresentaram. Os zagueiros Martín Demichelis, Walter Samuel e Diego Milito não compareceram, pois jogarão no próximo sábado, na final da Liga do Campeões entre Bayern de Munique e Inter de Milão, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

A Argentina fará um amistoso contra o Canadá na próxima segunda-feira, no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. A seleção comandada por Maradona está no Grupo B da Copa do Mundo e enfrentará Nigéria, Coreia do Sul e Grécia.

PEDIDO DE DESCULPAS - O treinador da Argentina pediu desculpas nesta quinta-feira por ter atropelado um cinegrafista na última quarta-feira, quando anunciou a lista dos 23 jogadores que representarão a Argentina no Mundial. "Estou triste pelo que aconteceu. Eu dei uma declaração no Ministério Público e espero que dê tudo certo", afirmou Maradona.

O meio de comunicação Notícias Argentinas informou que o cinegrafista não sofreu nenhuma fratura e ficará de repouso por 72 horas.